Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили более 525 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 11 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Писаревка, Новая Сечь, Могрица, Алексеевка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Волчанск и Двуречанское Харьковской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 13 автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дробышево, Ставки, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства и десять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение подразделениям четырёх механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Дроновка, Иванополье, Яблоновка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, четырёх десантно-штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады специального назначения ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Владимировка, Новониколаевка, Торецкое, Димитров, Белицкое, Рубежное и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 525 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Степовое, Сосновка, Вербовое Днепропетровской области, Новониколаевка и Успеновка Запорожской области. Противник потерял свыше 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 95 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

