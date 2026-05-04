Министерство обороны Российской Федерации 3 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Рыбица, Пустогород, Новая Слобода, Хмелевка и Диброва Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух тяжёлых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Амбарное и Рясное Харьковской области. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Пристен, Петровка Харьковской области, Святогорск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр «Буцефал», четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Николаевка, Кондратовка, Алексеево-Дружковка, Пискуновка, Рай-Александровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и 17 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Приют, Водянское, Белицкое, Доброполье, Шевченко, Василевка, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 320 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Долинка, Ровное, Лесное, Чаривное, Омельник, Воздвижевка Запорожской области, Гавриловка, Покровское и Великомихайловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 330 военнослужащих, два бронетранспортёра, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Новокаиры, Новоалександровка Херсонской области и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку «Paladin», и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

