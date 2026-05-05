Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА

Министерство обороны Российской Федерации 4 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великий Прикол, Пушкаревка, Могрица, Хотень, Спасское и Бариловка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белый Колодезь, Липцы, Юрченково, Шестеровка и Избицкое Харьковской области. Противник потерял свыше 260 военнослужащих, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Чернещина, Шийковка, Дружелюбовка, Новый Мир Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Роскошное, Кривая Лука, Николаевка, Артема, Алексеево-Дружковка, Рай-Александровка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 90 военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, бронеавтомобиль «Puma» итальянского производства, бронетранспортер М113 производства США и боевую бронированную машину «Казак». Уничтожены 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Марьевка, Веровка, Петровское, Новотроицкое, Белицкое, Кучеров Яр, Новониколаевка, Доброполье, Веселое Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Просяная, Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Воскресенка, Листовка, Барвиновка, Верхняя Терса, Лесное и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Юрковка и Григоровка Запорожской области. Уничтожены более 35 военнослужащих, 24 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 507 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

