Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска БПЛА самолётного типа

Министерство обороны Российской Федерации 7 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Вировка, Кияница, Рясное и Храповщина Сумской области. В Харьковской области поражены формирования двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Избицкое, Стогнии и Чайковка Харьковской области. Противник потерял более 230 военнослужащих, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад и бригады теробороны в районах населённых пунктов Залиман, Семеновка Харьковской области, Красный Лиман и Крестище Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 25 автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Константиновка, Краматорск, Кривая Лука и Пискуновка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, воздушно-десантной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Доброполье, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей. Уничтожены три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Великомихайловка, Вербовское, Киричково, Чаплино Днепропетровской области, Лесное и Любицкое Запорожской области. Противник потерял более 320 военнослужащих, бронетранспортёр, восемь автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Кушугум и Желтая Круча Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 570 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

