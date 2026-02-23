Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований за сутки составили до 355 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 22 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Покровка, Михайловское, Храповщина, Хотень, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Отрадное, Графское, Нескучное, Варваровка и Колодезное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, склад боеприпасов и восемь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Шиповатое, Нечволодовка, Прилютово, Моначиновка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре боевые бронированные машины западного производства, три артиллерийских орудия, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана» и 11 автомобилей. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Куртовка, Краматорск, Константиновка, Артема и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра М113 производства США, два бронеавтомобиля «Казак», 11 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов» и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноярское, Новоалександровка, Кучеров Яр, Шевченко, Торецкое, Райское, Белицкое, Красноподолье, Родинское, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 355 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Риздвянка, Бойково, Горькое Запорожской области, Коломийцы, Покровское, Просяная и Александровка Днепропетровской области. Противник потерял до 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Камышеваха и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, 12 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическому центру и месту хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 326 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil