18.09.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113, бронеавтомобиль «MaxxPro» и бронемашина HMMWV производства США, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 17 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Варачино, Андреевка, Садки и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Писаревка Сумской области и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортёр, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Богуславка, Боровская Андреевка, Гороховатка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 250 военнослужащих, боевая бронированная машина «Snatch» производства Великобритании, 28 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня «Сеялка», девять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Переездное, Федоровка, Степановка, Майское, Плещеевка, Свято-Покровское, Константиновка и Роскошное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, двух механизированных, егерской, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Красный Лиман, Ленино, Родинское, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113, бронеавтомобиль «MaxxPro» и бронемашина HMMWV производства США, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Вербовое, Великомихайловка, Березовое Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, Ольговка, Антоновка и Янтарное Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 357 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

В северо-западной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер противника».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

