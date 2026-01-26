Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 375 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 25 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Корчаковка, Сосновка, Кучеровка и Стецковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора и Захаровка Харьковской области. Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства. Уничтожены склады боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Березовка, Нечволодовка, Петровка Харьковской области, Коровий Яр и Сосновое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 17 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Краматорск и Резниковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух аэромобильных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Доброполье, Родинское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 375 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Зеленое, Верхняя Терса, Любицкое, Горькое, Воздвижевка, Зализничное Запорожской области, Вольное и Александровка Днепропетровской области. Противник потерял до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 159 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil