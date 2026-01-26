По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее сутокС 26 января и до восстановления электроснабжения общественный транспорт в Мурманске и Североморске будет бесплатным
Мурманская область. Арктика (16+)26.01.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность ВПК Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 375 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 25 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Корчаковка, Сосновка, Кучеровка и Стецковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора и Захаровка Харьковской области. Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства. Уничтожены склады боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Березовка, Нечволодовка, Петровка Харьковской области, Коровий Яр и Сосновое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 17 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Краматорск и Резниковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух аэромобильных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Доброполье, Родинское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 375 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Зеленое, Верхняя Терса, Любицкое, Горькое, Воздвижевка, Зализничное Запорожской области, Вольное и Александровка Днепропетровской области. Противник потерял до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 159 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
