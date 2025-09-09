Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 8 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Степное, Новая Сечь, Ленинское, Садки, Могрица и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 23 автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции. Уничтожены девять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Великая Шаповка Харьковской области, Яровая и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Миньковка, Червоное, Куртовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 170 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Гришино и Родинское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орестополь, Новопетровское, Сосновка Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск Запорожской области, Токаревка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 195 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

