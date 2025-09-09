Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.09.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 8 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Степное, Новая Сечь, Ленинское, Садки, Могрица и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 23 автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции. Уничтожены девять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Великая Шаповка Харьковской области, Яровая и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Миньковка, Червоное, Куртовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 170 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Гришино и Родинское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орестополь, Новопетровское, Сосновка Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск Запорожской области, Токаревка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 195 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»