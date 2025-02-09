Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 560 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль «HMMWV» производства США. Уничтожены четыре артиллерийских орудия и два пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 8 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населённого пункта Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Моначиновка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Дроновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, пикап и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Звановка, Миньковка, Веролюбовка, Ижевка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, бронетранспортёр «Spartan» производства Великобритании и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён город Дзержинск Донецкой Народной Республики – самый крупный населённый пункт Торецкой агломерации. Нанесено поражение формированиям егерской, шести механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Щербиновка, Водяное Второе, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Зверево, Славянка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 560 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль «HMMWV» производства США. Уничтожены четыре артиллерийских орудия и два пикапа.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, автомобиль и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Николаевка, Токаревка, Садовое и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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