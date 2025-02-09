Мы ещё не всё знаем про нашу планету: новые находки палеонтологов в Северной и Южной Америке, а в Перу открыли 27 новых видов животных, включая рыб, насекомых и млекопитающихМарина Табейкина: движение к успеху у всех разное и каждый платит за него свою цену, или Чем мы жертвуем ради этого
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.02.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу ВПК Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 560 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль «HMMWV» производства США. Уничтожены четыре артиллерийских орудия и два пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 8 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населённого пункта Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Моначиновка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Дроновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, пикап и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Звановка, Миньковка, Веролюбовка, Ижевка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, бронетранспортёр «Spartan» производства Великобритании и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён город Дзержинск Донецкой Народной Республики – самый крупный населённый пункт Торецкой агломерации. Нанесено поражение формированиям егерской, шести механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Щербиновка, Водяное Второе, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Зверево, Славянка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 560 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль «HMMWV» производства США. Уничтожены четыре артиллерийских орудия и два пикапа.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, автомобиль и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Николаевка, Токаревка, Садовое и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Количество вакансий в науке и образовании регионов СЗФО растёт год к году. Статистика по каждому – в обзоре hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Королева и завоеватель». Художественный сериал, 6 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Количество вакансий в науке и образовании регионов СЗФО растёт год к году. Статистика по каждому – в обзоре hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 55 копеек, доллар укрепился почти на 37 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС может достигнуть максимума возможной выработки в ближайшие 3−4 года - директор КАЭС подвёл итоги работы предприятия-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 10 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика