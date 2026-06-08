Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили более 450 военнослужащих, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 7 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Ворожба, Пигаревка, Бачевск, Осоевка, Хотень и Мирлоги Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Барановка, Уды, Избицкое, Одноробовка, Украинское и Липцы Харьковской области. Противник потерял более 210 военнослужащих, танк, 15 автомобилей, две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Стецковка, Моначиновка, Самборовка, Гусинка Харьковской области, Щурово, Рубцы, Пришиб, Яцковка и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, артиллерийской, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и пяти бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Райское, Водянское, Светлое, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка, Грузское и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 310 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 14 автомобилей и две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырёх десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовка, Трудовое, Червоная Криница, Омельник, Копани Запорожской области, Заречное, Коломийцы и Великомихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Григоровка, Орехов, Юрковка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих и 16 автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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