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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение по цехам производства беспилотных летательных аппаратов Украины, пунктам управления БПЛА дальнего действия ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 27 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Могрица Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Гатище, Меловое и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дробышево, Карповка, Шандриголово Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области. Потери противника составили более 225 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожено девять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Гродовка, Димитров, Красноармейск, Розы Люксембург и Сухой Яр Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новогеоргиевка, Новопетровское Днепропетровской области, Культурное, Темировка Запорожской области и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены свыше 60 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и пять станций радиоэлектронной борьбы. Поражены два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также 291 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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