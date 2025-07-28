Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 27 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Могрица Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Гатище, Меловое и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дробышево, Карповка, Шандриголово Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области. Потери противника составили более 225 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожено девять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Гродовка, Димитров, Красноармейск, Розы Люксембург и Сухой Яр Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новогеоргиевка, Новопетровское Днепропетровской области, Культурное, Темировка Запорожской области и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены свыше 60 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и пять станций радиоэлектронной борьбы. Поражены два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также 291 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

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