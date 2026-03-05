Три проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»При поддержке Кольской АЭС состоялся традиционный фестиваль «Ядрёная баба»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.03.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение по местам подготовки и запуска ударных БПЛА, складу боеприпасов, объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах ВПК Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 290 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 4 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Мирополье и Краснополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригады нацгвардии, бригады теробороны и отряда националистического формирования «Кракен» в районах населённых пунктов Печенеги, Циркуны, Мартовое, Борщевая, Графское, Симиновка и Анискино Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, танк, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Староверовка, Новоосиново, Самборовка, Грушевка и Болдыревка Харьковской области. Потери противника составили до 180 военнослужащих, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Липовка, Рай-Александровка, Кондратовка, Никифоровка, Славянск, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 135 военнослужащих, два бронетранспортера, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены девять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, пехотной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Райское, Золотой Колодезь, Доброполье, Белицкое, Сергеевка, Новониколаевка Донецкой Народной Республики, Василевка, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 290 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гавриловка, Добропасово, Гай, Катериновка Днепропетровской области, Любицкое, Воздвижевка, Копани, Новоселовка и Верхняя Терса Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, два бронетранспортёра, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка и Кирово Запорожской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 19 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение по местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складу боеприпасов, объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 204 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
04.03.26 15:32
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе! Я, Юлия Бурак (Смирнова) снова с Вами! Я и ВЕСЬ коллектив МБОУ Молоченной СОШ, которую я имею честь здесь представлять, ЦЕЛИКОМ и ПОЛНОС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире09:30«Красная зона». Художественный сериал, 38 серия (16+)10:10«Красная зона». Художественный сериал, 39 серия (16+)11:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне всё реже берут деньги взаймы и менее охотно одалживают сами-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 44 копейки, доллар укрепился на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»