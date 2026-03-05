Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 290 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 4 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Мирополье и Краснополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригады нацгвардии, бригады теробороны и отряда националистического формирования «Кракен» в районах населённых пунктов Печенеги, Циркуны, Мартовое, Борщевая, Графское, Симиновка и Анискино Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, танк, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Староверовка, Новоосиново, Самборовка, Грушевка и Болдыревка Харьковской области. Потери противника составили до 180 военнослужащих, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Липовка, Рай-Александровка, Кондратовка, Никифоровка, Славянск, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 135 военнослужащих, два бронетранспортера, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены девять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, пехотной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Райское, Золотой Колодезь, Доброполье, Белицкое, Сергеевка, Новониколаевка Донецкой Народной Республики, Василевка, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 290 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гавриловка, Добропасово, Гай, Катериновка Днепропетровской области, Любицкое, Воздвижевка, Копани, Новоселовка и Верхняя Терса Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, два бронетранспортёра, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка и Кирово Запорожской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 19 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение по местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складу боеприпасов, объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 204 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

