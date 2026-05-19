Вооружённые Силы России нанесли поражение по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 18 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 18 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Писаревка, Бачевск и Рясное Сумской области. В Харьковской области поражены формирования двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка, Бударки и Захаровка Харьковской области. Противник потерял до 190 военнослужащих, 24 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Яремовка Харьковской области, Красный Лиман, Татьяновка, Пришиб, Пискуновка и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 90 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новогригоровка, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Белицкое, Белозерское Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции. Уничтожено пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Покровское Днепропетровской области, Омельник, Киевское и Лесное Запорожской области. ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Желтая Круча и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 157 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота в северной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ».

 

 

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды.
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
