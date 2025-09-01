Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 31 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Амбарное и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и центра спецназначения ГУР в районах населённых пунктов Каменка, Купянск, Петровское Харьковской области и Дерилово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 235 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, из них две западного производства, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дроновка, Иванополье, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Артемовка, Белицкое, Вольное, Золотой Колодезь, Красноармейск, Кутузовка, Новотроицкое и Новый Донбасс Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Великомихайловка, Маломихайловка, Сосновка Днепропетровской области, Зеленый Гай, Новоивановка и Ольговское Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах населённых пунктов Отрадокаменка, Львово, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, 10 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе «NASAMS» производства Норвегии, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые авиационные бомбы и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

