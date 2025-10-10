Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 9 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Корчаковка, Алексеевка, Ястребиное и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Обуховка Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, семь артиллерийских орудий, семь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровка, Куриловка, Купянск Харьковской области, Старый Караван, Святогорск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронетранспортёра М113 производства США. Уничтожены 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение подразделениям трёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дружковка, Приволье, Краматорск, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ и три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину «Senator» канадского производства. Уничтожены 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белицкое, Шевченко, Рубежное, Гришино, Сергеевка, Анновка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новониколаевка, Вербовое, Сосновка Днепропетровской области и Малиновка Запорожской области. Противник потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, два орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Уничтожены более 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil