Вооружённые Силы России нанесли поражение предприятиям по сборке бБПЛА дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 18 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Рогозное, Новая Сечь, Ястребиное, Писаревка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжёлых механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Ватутино, Приколотное, Рясное, Покаляное, Охримовка и Зеленый Гай Харьковской области. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, 24 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA израильского производства, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Березовка, Новоосиново, Петровка, Кутьковка, Нечволодовка Харьковской области, Яровая и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Куртовка, Краматорск, Васютинское, Дружковка, Константиновка и Малиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 135 военнослужащих, бронетранспортер М113 и бронетранспортер «Stryker» производства США, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Гавриловка, Новопавловка, Федоровское, Новоподгородное Днепропетровской области, Артемовка, Анновка, Белицкое, Спасско-Михайловка и Гришино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра, три бронеавтомобиля «Казак», четыре пикапа, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA израильского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Риздвянка, Зализничное, Розовка, Воздвижевка, Староукраинка, Дорожнянка, Цветковое, Терноватое Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, три бронетранспортёра, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Магдалиновка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса», четыре автомобиля, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 220 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

