Вооружённые Силы России нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 14 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 14 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Писаревка, Новая Сечь и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Уды, Волчанские Хутора и Верхний Салтов Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Новоосиново, Грушевка Харьковской области, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра М113 производства США, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Константиновка, Дружковка, Алексеево-Дружковка, Новоселовка и Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Сергеевка, Доброполье, Шевченко, Гришино, Новониколаевка, Новогригоровка Донецкой Народной Республики и Гавриловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 290 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Великомихайловка, Коломийцы, Покровское Днепропетровской области, Воздвижевка и Новоселовка Запорожской области. Противник потерял более 225 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Григоровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пусковой установке реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

