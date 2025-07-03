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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, боевая бронированная машина «Новатор», бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 2 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, трёх десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков и штурмового батальона ВСУ в районах населённых пунктов Варачино, Садки, Пролетарское, Бессаловка, Могрица, Алексеевка, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Огурцово и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад и полка беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Петровка, Купянск, Гороховатка, Песчаное, Благодатовка, Ковшаровка и Березовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, 11 автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Свято-Покровское, Серебрянка, Закотное, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре пикапа, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Петровского, Бойковка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, боевая бронированная машина «Новатор», бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Новополь, Зеленое Поле и Воскресенка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Степногорск Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, пять автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, два склада военно-технического имущества и склад горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 131 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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