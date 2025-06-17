Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 16 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Рыжевка, Искрисковщина, Писаревка, Садки Сумской области и Уды Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Колодезное, Глущенково Харьковской области, Кировск и Шандриголово Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и 10 пикапов. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Миньковка, Семеновка, Бондарное, Часов Яр, Дылеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция AN/MPQ-64 производства США, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Запорожье Донецкой Народной Республики, Новопавловка Днепропетровской области, Гуляйполе и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Золотая Балка, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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