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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 16 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Рыжевка, Искрисковщина, Писаревка, Садки Сумской области и Уды Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Колодезное, Глущенково Харьковской области, Кировск и Шандриголово Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и 10 пикапов. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Миньковка, Семеновка, Бондарное, Часов Яр, Дылеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция AN/MPQ-64 производства США, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Запорожье Донецкой Народной Республики, Новопавловка Днепропетровской области, Гуляйполе и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Золотая Балка, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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