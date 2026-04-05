Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 375 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 4 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Мироновка, Новая Сечь и Миропольское Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Пролетарское, Избицкое, Покаляное, Веселое и Землянки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоный Оскол, Моначиновка, Паламаревка, Нечволодовка Харьковской области, Адамовка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 190 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра М113 производства США, 27 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка. Противник потерял до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» американского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, девять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Петровка, Старорайское, Варваровка, Марьевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 375 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка и Комсомольское Запорожской области. Противник потерял более 335 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Орехов, Кирово и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 291 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

