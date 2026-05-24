Мурманская область. Арктика (16+)24.05.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 23 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Толстодубово, Иволжанское, Храповщина и Пролетарское Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рубежное и Избицкое Харьковской области. Противник потерял до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Студенок, Пески-Радьковские, Червоный Оскол Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Краматорск, Дружковка, Подольское и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко, Доброполье, Белозерское, Сергеевка, Райское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Маломихайловка, Просяная, Заречное, Покровское Днепропетровской области, Ровное, Любицкое, Зеленая Диброва и Воскресенка Запорожской области. ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Орехов и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 800 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
