Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 12 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Варачино, Степное, Юнаковка, Перше Травня и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Меловое и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Осиново, Купянск, Петропавловка, Песчаное, Боровская Андреевка Харьковской области, Карповка, Колодези и Среднее Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 215 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Snatch» производства Великобритании, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов» и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Серебрянка, Майское, Северск, Клебан-Бык, Катериновка, Щербиновка, Константиновка и Белая Гора Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красный Лиман, Димитров, Муравка, Дачное, Суворово, Родинское, Удачное, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Искра, Камышеваха, Александроград Донецкой Народной Республики, Ивановка Днепропетровской области, Левадное, Зеленый Гай и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов, два склада материальных средств и склад горюче-смазочных материалов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 179 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil