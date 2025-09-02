ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫНачалась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
Мурманская область. Арктика (16+)02.09.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение пунктам управления и цехам производства БПЛА Украины, складам боеприпасов ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 1 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и полка сил специальных операций в районах населённых пунктов Павловка, Великая Березка, Алексеевка, Ястребиное, Юнаковка и Пролетарское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зеленое и Волчанск Харьковской области. Противник потерял свыше 150 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Боровская Андреевка, Новосергеевка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 24 автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Пазено, Северск, Константиновка, Федоровка, Марково, Николаевка, Миньковка, Васюковка, Иванополье и Переездное Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два артиллерийских орудия. Уничтожены склад материальных средств и склад горюче-смазочных материалов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Белицкое, Родинское, Красный Лиман, Удачное, Красноармейск и Лысовка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дорожнянка, Полтавка, Зеленый Гай, Новоселовка, Ольговское Запорожской области и Вороное Днепропетровской области. Противник потерял свыше 220 военнослужащих и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Степногорск Запорожской области, Отрадокаменка, Львово, Антоновка, Белозерка и Садовое Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, 10 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления и цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.

Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS», многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
