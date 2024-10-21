Вооружённые Силы России нанесли поражение пунктам временной дислокации иностранных наёмников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отразили две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 645 военнослужащих, два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 20 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 60-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Песчаное Харьковской области, Пришиб и Терны Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял свыше 450 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 116-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Резниковка, Северск, Веролюбовка, Дальнее, Курахово, Дачное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 645 военнослужащих, два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 101-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Димитров, Дзержинск, Новотроицкое, Шевченко и Цукурино Донецкой Народной Республики. Отражено девять контратак формирований 53-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял до 460 военнослужащих, бронетранспортёр М117 производства США, две боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку «Пион» и 122-мм реактивную систему залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника. Потери противника составили до 110 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское Запорожской области, Днепровское, Никольское Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной разведки «Пластун». Уничтожено два склада боеприпасов и военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наёмников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбито пять реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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