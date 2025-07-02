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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение системе управления ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина «MaxxPro» производства США, а также 11 пикапов.

Министерство обороны Российской Федерации 1 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда специального назначения «Химера» ГУР в районах населённых пунктов Варачино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Охримовка, Огурцово, Ольховатка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Петровка, Купянск, Гороховатка, Нижнее Соленое, Двуречанское, Путниково, Петропавловка, Соболевка, Песчаное и Боровская Андреевка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Серебрянка, Щербиновка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Верхнекаменское и Петровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Новосергеевка, Петровского, Новоукраинка и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина «MaxxPro» производства США, а также 11 пикапов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Воскресенка, Червоная Зирка Донецкой Народной Республики, Новодаровка и Левадное Запорожской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и города Николаев. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб «JDAM» и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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