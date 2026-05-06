Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 315 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 5 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ясная Поляна, Червоный Пахарь, Степное и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ивановка, Чайковка, Избицкое и Липцы Харьковской области. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Шапковка, Шийковка, Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина Харьковской области, Татьяновка, Святогорск, Пришиб и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Артема, Кривая Лука, Константиновка, Рай-Александровка, Алексеево-Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Кучеров Яр, Веселое, Новотроицкое, Святогоровка, Белицкое, Доброполье, Новониколаевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 315 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Лесное, Великомихайловка, Добропасово Днепропетровской области, Розовка, Барвиновка, Долинка, Верхняя Терса, Шевченковское и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Камышеваха, Юрковка и Кирово Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

