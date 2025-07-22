Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 пикапов, а также три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 21 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 21 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населённых пунктов Павловка, Варачино, Садки и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области. Потери противника составили более 230 военнослужащих, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Иванополье, Дроновка, Закотное и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Артемовка, Октябрьское, Красноармейск, Удачное Новоэкономическое и Полтавка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 пикапов, а также три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Искра, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новогеоргиевка Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Антоновка, Белозерки Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наёмников в 142-х районах.

Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Patriot» и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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