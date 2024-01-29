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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.24 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 17-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 28 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем улучшено положение по переднему краю. Отражены шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Кирово и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 17-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области и нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Каменское Запорожской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Золотая Балка и Львово Херсонской области уничтожены до 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Водяное, Белогоровка, Марьинка, Ямполовка, Спорное, Пески Донецкой Народной Республики, Приволье, Новознаменка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Новая Маячка Херсонской области, Ольшана и Горобьевка Харьковской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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