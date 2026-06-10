Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили более 345 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки.

Министерство обороны Российской Федерации 9 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Иволжанское, Хотень, Петрушевка и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Писаревка, Липцы, Рясное и Лосевка Харьковской области. Противник потерял более 240 военнослужащих и 17 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Сидорово, Щурово и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две боевые машины реактивной системы залпового огня и три станции радиоэлектронной разведки.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай-Александровка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров Яр, Василевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области, Лесное, Неженка и Любицкое Запорожской области. ВСУ потеряли более 345 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Кирово и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

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