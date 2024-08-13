Вооружённые Силы России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 12 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 60 военнослужащих, бронетранспортёр, четыре автомобиля и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-49 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 67-й, 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Копанки, Синьковка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли более 540 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Козак», восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и две 105-мм гаубицы М119 производства США. За сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дылеевка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили более 390 военнослужащих, танк М1А1 «Abrams» производства США, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Пречистовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 58-й и 72-й мотопехотных бригад ВСУ. Противник потерял до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 10 автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов, из них 22 вне зоны проведения специальной военный операции».

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