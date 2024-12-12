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Мурманская область. Арктика (16+)12.12.24 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе Украины

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 515 военнослужащих, три пикапа, 122 мм гаубицу Д-30 и три 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Министерство обороны Российской Федерации 11 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Первомайский и Алисовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 11 контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 515 военнослужащих, три пикапа, 122 мм гаубицу Д-30 и три 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения «Южной» группировки войск, заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, боевая бронированная машина «Козак» и пикап. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух егерских, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино Донецкой Народной Республики. Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, семь автомобилей, три 152 мм орудия Д-20, две 152 мм гаубицы «Мста-Б» и 122 мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и «MaxxPro» производства США, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», две 152 мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике пехотной, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Новопокровка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и 155 мм гаубицу М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и 32 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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