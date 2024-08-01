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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.24 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 710 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Анклав-Н». За сутки уничтожено три склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 31 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Тихое, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. В течение прошедших суток отражено две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, боевая бронированная машина «HMMWV» производства США, 122-мм гаубица Д-30, 100-мм пушка «Рапира». Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 30-й, 67-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов» и 1-й отдельной бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новосадовое, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Невское, и Макеевка Луганской Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 470 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 32-й, 54-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 710 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Анклав-Н». За сутки уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в западном направлении, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 53-й механизированных, 151-й мотопехотной бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Желанное, Новгородское, Гродовка и Воздвиженка Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортёр, 152-мм гаубицу «Мста-Б», пять 122-мм гаубиц Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 108-й, 120-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Ровнополь, Великая Новоселка, Водяное Донецкой Народной Республики и Зализничное Запорожской области. Потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Paladin» производства США, а также 152-мм гаубица Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Луговое, Пятихатки Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и 152-мм гаубицу Д-20. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два реактивных снаряда «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 42 беспилотных летательных аппарата».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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