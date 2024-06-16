Принято решение о проведении единого дня голосования в Мурманской области 7 и 8 сентябряСУДОВЫЕ МОТОРЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.06.24 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 106 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Отражена контратака 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял за сутки более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, боевая машина 122-мм РСЗО «Град», а также станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 15 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Терновая Харьковской области. Отражено семь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии. Потери противника за сутки составили до 350 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Дроновка, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и боевая машина 122-мм РСЗО «Град».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Елизаветовка, Калинина, Орехово-Василевка, Часов Яр, Ступочки и Горняк Донецкой Народной Республики. Отражена контратака 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял за сутки более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, боевая машина 122-мм РСЗО «Град», а также станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Восход, Новопокровское и Евгеновка Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые машины пехоты, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М102 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 125-й бригад теробороны, 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоукраинка, Нескучное, Октябрь Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Высшетарасовка и Добрая Надия Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, уничтожены пусковые установки РСЗО М142 «HIMARS» производства США и М270 «MLRS» производства США, а также 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 106 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 54 беспилотных летательных аппарата, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также десять реактивных снарядов «HIMARS» производства США».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область оказалась на 6 месте в России по активности подростков, ищущих работу этим летом
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Росреестр напоминает: о чем нужно знать дачникам, чтобы не стать нарушителями
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:00«Вместе с наукой». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30«Инновации в медицине». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Информационная открытость: в Мурманске обсудили влияние денежно-кредитной политики Банка России на экономику региона-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 86 копеек, евро укрепился почти на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 и 17 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В Минздраве РФ предложили обновить перечень профзаболеваний
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика