Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 540 военнослужащих, два бронетранспортёра, четыре пикапа, 155 самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» и 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США, шесть 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм гаубицу «Melara» Mod 56 итальянского производства. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и «Анклав».

Министерство обороны Российской Федерации 14 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Александровка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два бронетранспортёра, три автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, воздушно-десантной и егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Лозовая, Загрызово Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества. Отражено две контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял до 540 военнослужащих, два бронетранспортёра, четыре пикапа, 155 самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» и 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США, шесть 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм гаубицу «Melara» Mod 56 итальянского производства. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и «Анклав».

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Курахово, Новоелизаветовка, Островское и Дальнее Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений противника. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко, Новопустынка, Старые Терны, Новая Полтавка и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, три 152 мм гаубицы «Мста-Б» и три 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Времевка и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и три автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение трём складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 60 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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