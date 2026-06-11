Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 455 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 10 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Краснополье, Лужки, Могрица, Уланово, Хотень и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Шиповатое, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежное и Избицкое Харьковской области. Противник потерял более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей RADA RPS-42 производства Израиля.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Гусинка, Вишневка, Василевка Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей RADA RPS-42 производства Израиля.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Николаевка, Дружковка, Малиновка, Новоселовка, Юрковка, Николайполье и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ивановка, Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Анновка, Сергеевка, Новогришино, Белицкое и Кучеров Яр Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 285 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и реактивная система залпового огня «СР-30» производства Аргентины.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трёх десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Мечетное, Васильковка, Маломихайловка, Малиновка Днепропетровской области, Ясная Поляна, Новоселовка, Широкое, Копани и Любицкое Запорожской области. ВСУ потеряли более 455 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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