Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили более 290 военнослужащих, бронетранспортёр «Stryker» производства США, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 12 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Запселье Сумской области. В Харьковской области поражены подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рясное, Гранов и Волоховка Харьковской области. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих и 17 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Пристен, Подлиман и Дружелюбовка Харьковской области. Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Тихоновка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 75 военнослужащих, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Сергеевка, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 290 военнослужащих, бронетранспортёр «Stryker» производства США, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Чаривное, Верхняя Терса Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Преображенка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и девять автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 56 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 108 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil