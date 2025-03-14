Вооружённые Силы России нанесли поражение военным объектам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 158 районах Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 475 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и бронетранспортёр «Spartan» производства Великобритании, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 13 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих, четыре бронетранспортёра М113 производства США, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, пехотной, штурмовой бригад и полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ в районах населённых пунктов Александрополь, Александро-Калиново, Веролюбовка, Константиновка, Алексеево-Дружковка и Крымское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля, орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Новопавловка, Красноармейск, Шевченко, Срибное, Удачное, Ульяновка, Миролюбовка и Успеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 475 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и бронетранспортёр «Spartan» производства Великобритании, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям пехотной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Отрадное, Богатырь, Федоровка и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 180 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Никольское, Бургунка, Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цеху изготовления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 158 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 147 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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