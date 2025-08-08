Мурманский областной медицинский центр приглашает жителей пройти диспансеризациюВ Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»
Вооружённые Силы России нанесли поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ на Донбасс

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 7 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Павловка, Юнаковка, Корчаковка и Искрисковщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Хатнее и Тихое Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Тамаргановка, Высшее Соленое, Дружелюбовка Харьковской области, Ямполь, Среднее и Ставки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 240 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 16 автомобилей. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Николаевка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, два пикапа и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Родинское, Чунишино, Рубежное, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новогеоргиевка, Сосновка, Алексеевка Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожены более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ на Донбасс, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота в северо-восточной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер противника».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

