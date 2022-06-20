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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.22 09:00

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины

В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях.

Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырёх крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям.

«За прошедшие сутки, 18 июня, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 нанесён удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант  Игорь Конашенков. – В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях.

В 20.20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20-ти боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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