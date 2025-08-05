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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 4 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Вчера Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Алексеевка, Варачино, Яблоновка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Александровка, Песчаное Харьковской области и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Северск, Плещеевка, Иванополье, Звановка и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новопавловка, Димитров, Белицкое, Родинское, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новогеоргиевка, Березовое Днепропетровской области, Темировка, Ольговское Запорожской области и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 65 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху производства безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 120 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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