В Мурманске вводится запрет на движение всех видов транспорта через железнодорожные пути5,5 тысячи тонн свежемороженой рыбы доставил атомный контейнеровоз «Севморпуть» в Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.08.23 09:00

Вооружённые Силы России нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак

На Южно-Донецком направлении в результате боев уничтожены до 240 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 14 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений «Западной» группировки войск успешно отражено шесть атак и контратак противника, в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Респубики, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: «FH-70» производства Великобритании и «МСТА-Б». Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии за сутки отражено две атаки ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. В результате боев уничтожены до 240 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства.

На Запорожском направлении в течение суток подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населённого пункта Работино Запорожской области отражено две атаки противника, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери ВСУ составили более 50 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномет «Alacran» производства Испании.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 152-х районах. Кроме того, в районе населённого пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено двадцать восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Донецк, Горловка, Егоровка, Комсомольский, Володино Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области, Переможное, Пологи, Копани и Очереватое Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор промышленной сферы России по итогам первого полугодия: дефициты и зарплаты
-Фоторепортаж (6+)«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздника
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob»: как родителю школьника получить выходной 1 сентября
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире10:20«Курортный роман-2». Художественный сериал, 4 серия (16+)11:15«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Раскатали губу: идею базового безусловного дохода поддерживает каждый второй россиянин-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 2,83 рубля, евро – на 2,71 рубля-PRO Энергетику (18+)Модернизация комплекса противоаварийной автоматики позволила специалистам КАЭС увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 августа-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Министерство транспорта РФ опубликовало паспорт проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика