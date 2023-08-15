Вооружённые Силы России нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак

На Южно-Донецком направлении в результате боев уничтожены до 240 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 14 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений «Западной» группировки войск успешно отражено шесть атак и контратак противника, в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Респубики, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: «FH-70» производства Великобритании и «МСТА-Б». Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии за сутки отражено две атаки ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. В результате боев уничтожены до 240 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства.

На Запорожском направлении в течение суток подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населённого пункта Работино Запорожской области отражено две атаки противника, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери ВСУ составили более 50 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномет «Alacran» производства Испании.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 152-х районах. Кроме того, в районе населённого пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено двадцать восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Донецк, Горловка, Егоровка, Комсомольский, Володино Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области, Переможное, Пологи, Копани и Очереватое Запорожской области».

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