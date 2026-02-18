Лицей №2 города Мурманска отмечает значимую дату — 30 лет со дня основанияВпервые во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству смогут участвовать и дети от 5 до 7 лет
Вооружённые Силы России нанесли удар по объектам ВПК, энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований за сутки составили до 350 военнослужащих, две боевые машины

Министерство обороны Российской Федерации 17 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кондратовка, Харьковка и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Графское, Избицкое и Рубежное Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, склад материальных средств и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дружелюбовка, Ковшаровка, Новоосиново Харьковской области, Красный Лиман и Райгородок Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Липовка, Никифоровка, Новоселовка, Рай-Александровка и Резниковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 195 военнослужащих, 12 пикапов, бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Водянское, Гришино, Кучеров Яр, Новогригоровка, Павловка, Сергеевка, Торское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 350 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Коммунаровка Днепропетровской области, Воздвижевка, Горькое, Долинка, Зеленая Диброва, Тимошевка, Любицкое и Никольское Запорожской области. Противник потерял свыше 345 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены более 25 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 334 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
