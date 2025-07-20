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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 19 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 19 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Варачино, Рыжевка, Яблоновка, Юнаковка, Алексеевка и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Синьковка, Новый Мир Харьковской области, Коровий Яр, Карповка и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая HMMWV производства США, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык, Щербиновка и Белая Гора Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад горючего и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Муравка, Зверево, Петровского и Удачное Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новогеоргиевка, Ивановка Днепропетровской области и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Понятовка Херсонской области. Уничтожены более 45 военнослужащих, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США, три станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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