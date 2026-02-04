В Северном Ледовитом океане наблюдается уменьшение толщины ледяного покроваФестивалем «Севервидение - 2026» в Североморске открыли Год единства народов России
Мурманская область. Арктика (16+)04.02.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований за сутки составили свыше 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 3 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 3 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Таратутино и Покровка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Хатнее, Сосновый Бор и Верхняя Писаревка Харьковской области. Противник потерял до 190 военнослужащих и 12 автомобилей. Уничтожены 11 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоосиново, Гороховатка, Благодатовка, Паламаревка, Петровка, Грушевка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белокузьминовка, Закотное, Малиновка, Славянск, Краматорск, Резниковка, Никифоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, два танка, четыре бронеавтомобиля HMMWV производства США, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 американского производства и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Доброполье, Белицкое, Гришино Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Новоподгородное и Гавриловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Горькое, Новое Поле, Староукраинка, Воздвижевка и Зализничное Запорожской области. Противник потерял более 420 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 26 автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовка, Новоандреевка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Наш регион-51

