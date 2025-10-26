Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 520 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 25 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 25 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ленинское, Новая Сечь, Кондратовка, Корчаковка, Гнилица и Рогозное Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Ветеринарное Харьковской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и восемь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Куриловка, Кучеровка и Шийковка Харьковской области. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, в том числе одно западного производства и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Хромовка, Степановка, Северск и Плещеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 85 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», восемь артиллерийских орудий, из них четыре западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы, а также три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Артемовка, Анновка, Новониколаевка, Димитров, Торецкое, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 520 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступательные действия. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Даниловка, Радостное, Егоровка Днепропетровской области, Привольное и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Степовое, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены более 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наемников в 154 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 281 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil