Вооружённые Силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 26 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 26 февраля в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Луговка, Сенное и Покровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Старая Покровка, Циркуны, Веселое и Терновая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Паламаревка, Моначиновка, Благодатовка, Новоосиново, Грушевка Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады спецназначения в районах населённых пунктов Резниковка, Никифоровка, Константиновка, Дружковка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Сергеевка, Доброполье Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Новоподгородное, Гавриловка, Подгавриловка и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малиновка, Добропасово, Киричково Днепропетровской области, Любицкое, Зеленая Диброва, Мирное, Орлы, Воздвижевка, Лесное и Копани Запорожской области. Противник потерял до 340 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Димитрово и Щербаки Запорожской области. Уничтожены свыше 35 украинских военнослужащих, 10 автомобилей и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 159 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 136 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

