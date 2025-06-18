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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины в Киевской области и Запорожье

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 530 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

Министерство обороны Российской Федерации 17 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 17 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Храповщина, Кияница Сумской области, Казачья Лопань и Уды Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Колодезное, Купянск, Глущенково Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 13 пикапов. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Семеновка, Миньковка, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США и три автомобиля. Уничтожены три склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Русин Яр, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 530 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степовое, Малиевка Днепропетровской области, Воскресенка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Степногорск, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 233 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, из них 203 вне зоны проведения специальной военной операции».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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