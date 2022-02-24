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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.22 14:30

Вооруженные Силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает – Минобороны России

Сегодня состоялся брифинг официального представителя Минобороны России, во время которого было сообщено, что «в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ В.В. Путина 24 февраля российские Вооруженные Силы приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВСУ на территорию республик провели мобилизацию и создали группировки войск. В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных Сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ.

Группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трёх километров, а группировка Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра. Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику.

Подразделения ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные Силы РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят.

Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали.

Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются.

Высокоточным оружием российских Вооруженных Сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ.

Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам «Белых касок».

В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения Украины. Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграмм-каналы и социальные сети.

Их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах.

Особо хочу подчеркнуть: Вооруженные Силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12410575@egNews

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