Вооружённые Силы России освободили населённые пункты Федоровка Вторая и Павловка в ДНР

Министерство обороны Российской Федерации 19 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Новая Сечь и Грабовское Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Юрченково, Избицкое, Колодезное, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Боровая, Моначиновка, Шийковка, Новоосиново, Великая Шапковка, Глушковка Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Федоровка Вторая Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кривая Лука, Алексеево-Дружковка, Голубовка, Константиновка, Никифоровка, Ильиновка и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 185 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Павловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко, Белицкое, Новоалександровка, Доброполье, Кучеров Яр, Кутузовка, Торецкое, Гришино и Новониколаевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 345 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Воздвижевка, Любицкое, Копани, Долинка, Заливное, Зарница, Комсомольское, Мирное, Луговское Запорожской области и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожено два склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Григоровка, Беленькое, Орехов и Щербаки Запорожской области. Уничтожены свыше 55 военнослужащих, семь автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 356 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

