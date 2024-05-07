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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.24 09:00

Вооружённые Силы России освободили населённые пункты Котляровка Харьковской области и Соловьево ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России отразили семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах н.п. Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи ДНП. Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, а также 122-мм гаубицу Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 6 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Котляровка Харьковской области. Улучшив положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики. За сутки отражено три контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 120 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 59-й мотопехотной, 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка и Спорное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 105-мм орудие М119 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 122-мм гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель-AD» а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населённый пункт Соловьево Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 31-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, а также 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной, 65-й механизированной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Степное, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата и семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США.

Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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